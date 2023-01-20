Большинство россиян доверяют президенту Путину – опрос

11:46, 20 января 2023, ПАИ

Президенту России Владимиру Путину доверяют 76% россиян, 78% считают, что он хорошо работает на своем посту, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение».

Большинство опрошенных «скорее доверяют» главе государства – таких 76%. «Скорее не доверяют» ему 15% респондентов. Ещё 9% затруднились с ответом, пишет РИА Новости.

Считают, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, 78% опрошенных, еще 11% уверены, что он работает скорее плохо. Затруднились с ответом 12% респондентов.

Опрос «ФОМнибус» проводился 13-15 января среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.