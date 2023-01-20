«Связанные в гримёрках»: псковский театр необычно поздравит студентов

12:14, 20 января 2023, ПАИ

Псковский театр драмы приглашает молодежь сыграть в «Мафию» за одним столом с актерами 25 января, в День студента. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского театра драмы имени Пушкина.

Со стороны артистов в «Мафию» сыграют: Денис Кугай, Наталья Петрова, Максим Митяшин, Анна Шуваева, Ксения Чехова, Анатолий Кузьмин, Илона Гончар, Даниил Иванов, Александр Овчаренко.

«По ночам происходят странные похищения – мирных зрителей находят связанными в гримерках. Кто-то хочет сорвать спектакль. Режиссер, критик, балетмейстер или сами артисты», - говорится в анонсе мероприятия.

Игра состоится 25 января в 19:00. Бесплатный вход для студентов при предъявлении студенческого билета.

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