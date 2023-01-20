До +3 градусов ожидается в Псковской области 21 января
Облачная погода прогнозируется на территории Псковской области 21 января, сообщает Псковский гидрометцентр.
Небольшой снег ожидается ночью, днем в большинстве районов синоптики обещают небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами образуется гололедица.
Будет дуть ветер восточных направлений со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -4 до 0 градусов, днём - от -1 до +3 градусов.
Атмосферное давление будет выше нормы.
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