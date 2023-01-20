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Общество

До +3 градусов ожидается в Псковской области 21 января

Облачная погода прогнозируется на территории Псковской области 21 января, сообщает Псковский гидрометцентр.

Небольшой снег ожидается ночью, днем в большинстве районов синоптики обещают небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами образуется гололедица.

Будет дуть ветер восточных направлений со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -4 до 0 градусов, днём - от -1 до +3 градусов.

Атмосферное давление будет выше нормы.

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