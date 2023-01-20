Великолучанку задержали за кражу продуктов из магазина
Подозреваемую в краже жительницу Великих Лук задержали росгвардейцы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
19 января экипаж группы задержания получил сообщение, что из магазина на Октябрьском проспекте поступил сигнал «Тревога». Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 23-летнюю великолучанку, которая похитила из торгового зала продукты питания.
По факту хищения проводится проверка.
Комментарии: 0 Обсудить >>>