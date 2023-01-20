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Общество

Псковичам объяснили, когда при продаже имущества не нужно платить налоги

Доходы от продажи объекта недвижимости освобождаются от налогообложения, если он находился в собственности у налогоплательщика в течение минимального предельного срока владения имуществом - пяти лет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФНС региона.

При этом минимальный срок может составлять три года, если право собственности на недвижимое имущество получено:

  • физическим лицом в порядке наследования или по договору дарения от его члена семьи или близкого родственника;
  • в результате приватизации;
  • плательщиком ренты в результате передачи имущества по договору пожизненного содержания с иждивением;
  • в собственности у гражданина (включая совместную собственность супругов) на дату госрегистрации перехода права собственности на проданное имущество не находится иного жилого помещения. При применении данного условия не учитывается недвижимое имущество, приобретенное данным лицом или его супругом (супругой) в течение 90 дней до даты госрегистрации права собственности на проданное имущество.

Отметим, что Федеральным законом от 02.07.2021 № 305-ФЗ изменен порядок предоставления налогоплательщиками декларации по форме 3-НДФЛ в случае продажи недвижимого имущества. Так, физлицам больше не нужно будет подавать в инспекцию налоговую декларацию при продаже недвижимого имущества (жилых домов, квартир, комнат, садовых домов или земельных участков) на сумму до 1 миллиона рублей, а иного имущества (транспорта, гаражей и т. д.) – до 250 тысяч рублей.

Указанные суммы соответствуют размерам имущественных налоговых вычетов по НДФЛ. При этом если доходы от продажи объектов превышают размер вычетов, обязанность по предоставлению в инспекцию декларации по форме 3-НДФЛ сохраняется.

Напомним, налогоплательщики обязаны исчислять и уплачивать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) исходя из сумм, полученных от продажи имущества, принадлежащего им на праве собственности и имущественных прав.

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