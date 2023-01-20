Студенты ПсковГУ победили в конкурсе «Россия, устремленная в будущее»

14:08, 20 января 2023, ПАИ

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Студенты Псковского государственного университета стали лучшими сразу в трёх номинациях на конкурсе студенческих проектов «Россия, устремленная в будущее». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

В номинации «Лучшая литературная работа (эссе)» победителями стали:

I место: Полина Дементьева, проект «PRO особое родительство», Институт образования и социальных наук

II место: Анастасия Мурникова, проект «Разговор с сестрой», Институт образования и социальных наук

III место: Анна Никифорова, проект «Здоровье нации и пропаганда здорового образа жизни», Колледж ПсковГУ

Лидеры в номинации «Лучшая изобразительная работа»:

I место Алиса Федорова, проект «Перспективы развития железных дорог Псковской области», Институт права, экономики и управления

II место Лина Дмитриева, проект «Пётр I и новейшая Россия», Колледж ПсковГУ

III место Варвара Дрельник, проект «Великий реформатор», Филиал ФГБОУ ВО «Псков ГУ» в г. В. Луки

В номинации «Лучшая видеоработа» первое место заняла студентка ПсковГУ Алина Антонова с проектом «Здоровье нации и пропаганда ЗОЖ».

Конкурс «Россия, устремленная в будущее», посвященный 350-летию со дня рождения Петра I и проведению в Российской Федерации Года культурного наследия народов России, был организован советом ректоров вузов Северо-Западного федерального округа при поддержке аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе.