Утечка газа произошла в гдовском посёлке Смуравьёво-2

12:57, 20 января 2023, ПАИ

Утечка газа произошла на одном из участков сети газоснабжения в гдовском посёлке Смуравьёво-2. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава Гдовского района Алексей Васильев.

«На данный момент специалисты устраняют эту проблему. По этой причине во всех домах временно отключено газоснабжение. Безопасности жителей МКД ничего не угрожает, всё под контролем специалистов», - говорится в сообщении.

В течение дня, после завершения работ, газоснабжение в квартиры возобновится, об этом сообщат дополнительно. «Просьба к жителям поселка отнестись с пониманием к данной ситуации», - добавил глава района.