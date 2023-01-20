В облизбиркоме рассказали о семейных ссорах из-за работы на выборах

15:39, 20 января 2023, ПАИ

О семейных проблемах секретарей и председателей избирательных участков из-за работы на выборах в Псковской области рассказали в телеграм-канале Избирательной комиссии региона в рубрике «Однажды на выборах».

«На одном из сельских УИК Опочецкого района работала местная жительница, секретарь комиссии. Голосование было тогда однодневное, но членам УИК нужно за 2-3 дня подготовить избирательные участки, документацию, бюллетени, поэтому работа всегда затягивалась на несколько дней», - говорится в сообщении.

После завершения голосования, ночью, когда комиссия собиралась ехать с итоговыми протоколами в территориальную избирательную комиссию, героине позвонил муж. «Ну где ты пропала? У тебя свиньи, куры не кормлены, все забросила. Срочно домой!» - сказал он. Секретарь ответила, что ей всё равно, ведь у неё «дело государственной важности»!

«А председатель территориальной избирательной комиссии расходилась со своим первым мужем на год из-за того, что он не поверил, что она пришла в 8 утра с выборов», - дополнили в сообщении.