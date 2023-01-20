В Кремле отреагировали на сообщения о «продолжении» частичной мобилизации

13:31, 20 января 2023, ПАИ

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков призвал ориентироваться на слова президента РФ Владимира Путина по вопросам завершения частичной мобилизации.

Журналисты попросили Пескова прокомментировать данные о том, что в ответ на обращение депутата Псковского областного Собрания к главе государства по теме мобилизации в РФ он получил из администрации президента ответ, в котором якобы сообщалось, что действие указа об объявлении частичной мобилизации продолжается.

«Мы ориентируемся на сказанное президентом. В рамках частичной мобилизации то число, которое планировалось <...>, было обеспечено по РФ. И все, и дальше начался уже призыв обычный на срочную службу. Об этом говорил несколько раз президент, и предлагаем на это ориентироваться», - сказал Песков, передает РИА Новости.

Он также пообещал уточнить, что означает фраза о том, что действие указа продолжается, но отметил, что, вероятно, «это юридическая особенность».

«Не готов сейчас точно вам ответить, уточню - и тогда проясню ситуацию», - добавил Песков, снова призвав ориентироваться на заявления главы государства.