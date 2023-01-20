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Общество

Стоматологическое оборудование заменили в новосокольнической больнице

Фото: Телеграм-канал комитета по здравоохранению Псковской области

Новое стоматологическое оборудование поступило в Новосокольническую межрайонную больницу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Стоматологическая установка была куплена в рамках реализации государственной программы Псковской области «Развитие здравоохранения».

«Старое оборудование постоянно ломалось и требовало замены», - заметили в комитете и добавили, что врач уже приступил к работе на новом медицинском оборудовании.

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