Стоматологическое оборудование заменили в новосокольнической больнице
Новое стоматологическое оборудование поступило в Новосокольническую межрайонную больницу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.
Стоматологическая установка была куплена в рамках реализации государственной программы Псковской области «Развитие здравоохранения».
«Старое оборудование постоянно ломалось и требовало замены», - заметили в комитете и добавили, что врач уже приступил к работе на новом медицинском оборудовании.
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