Стоматологическое оборудование заменили в новосокольнической больнице

14:51, 20 января 2023, ПАИ

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Новое стоматологическое оборудование поступило в Новосокольническую межрайонную больницу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Стоматологическая установка была куплена в рамках реализации государственной программы Псковской области «Развитие здравоохранения».

«Старое оборудование постоянно ломалось и требовало замены», - заметили в комитете и добавили, что врач уже приступил к работе на новом медицинском оборудовании.