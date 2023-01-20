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Общество

Tele2 запускает новую валюту для своих абонентов

Фото: Tele 2

Tele2 начинает 2023 год с новых возможностей и представляет сразу несколько масштабных коллабораций: с медиаплатформой Afisha.ru, сетью «Вкусно – и точка» и другими партнерами. Оператор предлагает клиентам обменять неизрасходованные минуты на билеты в кино, театры, музеи, концерты, выставки и другие культурные события или на чашку кофе, сообщили в пресс-службе компании.

Tele2 продолжает развивать сервисы управления трафиком, а минуты становятся настоящей валютой. Клиенты меняют их на фильмы от Wink, трафик в соцсетях и стриминговых сервисах, скидки на смартфоны, умные колонки, ТВ-приставки, фитнес-тренировки. Теперь минуты можно использовать для скидки на билеты в кино, театр, музей или другое культурное событие. 

В компании уверены, что новые опции будут востребованы аудиторией. Afisha.ru – медиаплатформа развлечений с возможностью купить билеты в кино, театры, на концерты и другие громкие события в городах России. Платформу ежемесячно в среднем посещают около 5 млн человек (по данным Mediascope), а мобильным приложением «Афиши» пользуются более 400 тысяч россиян. В нем всегда можно найти актуальную информацию об офлайн- и онлайн-мероприятиях, а также познакомиться с обширной базой фильмов с рецензиями и рейтингами зрителей.

Для обмена на ресурсе Afisha.ru доступны номиналы 300 и 500 минут, которые эквивалентны фиксированной скидке 300 и 500 рублей. Воспользоваться предложением абоненты Tele2 могут в разделе «Обмен минут» в личном кабинете на сайте tele2.ru и в приложении оператора. При этом у абонента на экране отобразится промокод, который нужно применить на ресурсе партнера.

Обмен минут на кофе ранее был доступен только жителям столицы. Теперь компания предоставила такую возможность абонентам в других регионах страны – основным партнером акции стала сеть «Вкусно – и точка». Чтобы выпить американо или капучино, клиент использует 200 накопленных минут. Опция доступна в приложении и на сайте Tele2. В обмен на промокод оператора в приложении «Вкусно – и точка» пользователь получит QR-код, который сможет использовать на кассе или в киоске самообслуживания при заказе кофе. 

«Tele2 превращает минуты в новую валюту и придает выражению «Время – деньги» новые смыслы. Мы вновь создаем тренды на рынке телекома: теперь за минуты можно посмотреть спектакли, фильмы в кино, выставки, концерты и спортивные мероприятия. Это инновационное решение для отрасли. Наши клиенты привыкли пользоваться накопленными минутами не только для общения – смотреть фильмы из коллекции Wink, безлимитно пользоваться стриминговыми сервисами, получать скидки при покупке смартфонов, умных колонок, ТВ-приставок. Обмен минут на кофе стал популярным сервисом у наших столичных абонентов, и мы масштабировали его на другие регионы. Мы продолжим удивлять, создавая новые коллаборации и дополнительные преимущества для наших клиентов», - сказал директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Андрей Борзов.

Обменять минуты на кофе можно до 1 мая 2023 года, поучить скидку на билеты – до 15 июня 2023 года. Подробнее – на сайте tele2.ru.  

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