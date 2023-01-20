В Пскове проходит семинар по вопросам применения закона о контрактной системе в госзакупках

14:26, 20 января 2023, ПАИ

Расширенный межведомственный семинар-совещание по актуальным вопросам применения законодательства о контрактной системе в сфере государственных закупок проходит в правительстве Псковской области 20 января. Мероприятие подготовлено совместно с региональным управлением Федеральной антимонопольной службы (ФАС), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

В работе принимают участие представители ФАС России, Арбитражного суда, прокуратуры, приглашенные эксперты, руководители исполнительных органов, муниципалитетов и те, кто занимается контрактацией и реализацией нацпроектов и других объектов и направлений, которые подразумевают использование бюджетных средств.

Открыл семинар-совещание губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Глава региона отметил, что все последние годы в Псковской области стабильно увеличивается доходная часть бюджета — с 25 млрд рублей в 2017 году до 60 млрд в 2022-м. Сейчас только по линии нацпроектов в регионе реализуются мероприятия на сумму свыше 12 млрд рублей в год.

«В таких условиях все больше и больше внимания нужно уделять правильной подготовке конкурсных процедур», — подчеркнул значимость и актуальность мероприятия Михаил Ведерников. — От качества этой работы напрямую зависит своевременность и в принципе возможность достижения результата. <…> А наша главная цель — это обеспечение жителей Псковской области новыми, современными и комфортными объектами, которые должны быть отремонтированы и построены с соответствующим качеством, в срок, и которые прослужат долгие годы».

Затем с развернутым докладом выступил заместитель начальника управления контроля размещения государственного заказа ФАС России Киясудин Адигюзелов.

Во время семинара-совещания поднимаются вопросы, связанные с типовыми нарушениями, допускаемыми заказчиками в рамках закона о контрактной системе, применение мер ответственности (пени, штрафы) при исполнении государственных и муниципальных контрактов. Участники подробно остановятся на особенностях включения поставщиков в реестр недобросовестных, и на моментах в поведении заказчиков, которые препятствуют принятию данного решения. Также они обсудят практику прокурорского надзора за исполнением закона о контрактной системе, ключевые изменения законодательства и осуществление закупок в условиях санкций.