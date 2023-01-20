Допустить использование всего маткапитала на покупку газового оборудования предлагает губернатор

14:35, 20 января 2023, ПАИ

С 70 до 100 тысяч рублей может быть увеличена сумма регионального материнского капитала, которую допускается использовать на покупку газового оборудования. С соответствующей законодательной инициативой выступил губернатор Михаил Ведерников, Совет Собрания включил вопрос в проект повестки январской сессии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Возможность погасить средствами маткапитала часть расходов, понесённых многодетными семьями на технологическое присоединение газового оборудования к сетям газораспределения при газификации домовладений, установлена законом области весной 2022 года. Первоначально сумма, которая могла быть потрачена на приобретение газового котла, плиты, водонагревателя и прибора учёта газа, ограничивалась 40 тысячами рублей, потом была увеличена до 70 тысяч. В случае принятия законопроекта на эти цели можно будет израсходовать весь региональный маткапитал.

По данным на январь 2023 года этой мерой социальной поддержки воспользовались 6 многодетных семей. Общее количество получателей сертификатов на региональный маткапитал, проживающих в населенных пунктах, где проводится догазификация, составляет 1315 человек, из них в индивидуальных жилых домах проживает 395 человек.

В случае принятия закона, выделения дополнительных средств не потребуется. Компенсация затрат на газовое оборудование будет осуществляться за счёт денег уже заложенных в бюджете области. В целом на реализацию закона «О региональном материнском капитале» в 2023 году предусмотрено более 113 млн рублей.