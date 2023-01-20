Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Допустить использование всего маткапитала на покупку газового оборудования предлагает губернатор

С 70 до 100 тысяч рублей может быть увеличена сумма регионального материнского капитала, которую допускается использовать на покупку газового оборудования. С соответствующей законодательной инициативой выступил губернатор Михаил Ведерников, Совет Собрания включил вопрос в проект повестки январской сессии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Возможность погасить средствами маткапитала часть расходов, понесённых многодетными семьями на технологическое присоединение газового оборудования к сетям газораспределения при газификации домовладений, установлена законом области весной 2022 года. Первоначально сумма, которая могла быть потрачена на приобретение газового котла, плиты, водонагревателя и прибора учёта газа, ограничивалась 40 тысячами рублей, потом была увеличена до 70 тысяч. В случае принятия законопроекта на эти цели можно будет израсходовать весь региональный маткапитал.

По данным на январь 2023 года этой мерой социальной поддержки воспользовались 6 многодетных семей. Общее количество получателей сертификатов на региональный маткапитал, проживающих в населенных пунктах, где проводится догазификация, составляет 1315 человек, из них в индивидуальных жилых домах проживает 395 человек.

В случае принятия закона, выделения дополнительных средств не потребуется. Компенсация затрат на газовое оборудование будет осуществляться за счёт денег уже заложенных в бюджете области. В целом на реализацию закона «О региональном материнском капитале» в 2023 году предусмотрено более 113 млн рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













20 января 2023

Допустить использование всего маткапитала на покупку газового оборудования предлагает губернатор
20 января 2023

Лифты в домах на улице Рокоссовского в Пскове меняют с опережением графика

20 января 2023

Студенты ПсковГУ победили в конкурсе «Россия, устремленная в будущее»
20 января 2023

Tele2 запускает новую валюту для своих абонентов
20 января 2023

В Кремле отреагировали на сообщения о «продолжении» частичной мобилизации
20 января 2023

Ситуацию с утечкой газа в Гдовском районе прокомментировал губернатор
20 января 2023

Псковичам объяснили, когда при продаже имущества не нужно платить налоги
20 января 2023

В Пскове завершен второй этап реконструкции улицы Леона Поземского


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...