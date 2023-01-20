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Общество

Лифты в домах на улице Рокоссовского в Пскове меняют с опережением графика

Замена лифтов продолжается в многоэтажных домах на территории избирательного округа № 11 в Пскове. В настоящее время эти работы идут с существенным опережением графика. Об этом сообщил в социальных сетях депутат Псковской городской Думы по округу № 11 Константин Болотин. 

Фото: Константин Болотин

В списке на этот год замена лифтового оборудования в двух домах: № 2 и № 22 по улице Рокоссовского, где на данный момент трудятся специалисты. После того, как работы завершатся, план этого года будет выполнен. 

«Вместе с жителями в обязательном порядке будем контролировать качество проведенной модернизации. Ведь безопасность и надежность работы - главные качества работы лифтового оборудования», - подчеркнул депутат. 

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