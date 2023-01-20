Лифты в домах на улице Рокоссовского в Пскове меняют с опережением графика

14:30, 20 января 2023, ПАИ

Замена лифтов продолжается в многоэтажных домах на территории избирательного округа № 11 в Пскове. В настоящее время эти работы идут с существенным опережением графика. Об этом сообщил в социальных сетях депутат Псковской городской Думы по округу № 11 Константин Болотин.

В списке на этот год замена лифтового оборудования в двух домах: № 2 и № 22 по улице Рокоссовского, где на данный момент трудятся специалисты. После того, как работы завершатся, план этого года будет выполнен.

«Вместе с жителями в обязательном порядке будем контролировать качество проведенной модернизации. Ведь безопасность и надежность работы - главные качества работы лифтового оборудования», - подчеркнул депутат.