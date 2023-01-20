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Общество

Мегафон увеличил скорость интернета в городах Псковской области

МегаФон на треть увеличил скорость мобильного интернета в 24 регионах страны, реализовав программу рефарминга – перевода частот, задействованных в сетях связи 2G и 3G, в современный стандарт LTE. Рефарминг позволяет без дополнительных ресурсов улучшить качество связи за счет более эффективного управления частотным спектром. Такая модернизация прошла и на сети МегаФона в Псковской области, сообщили в пресс-службе компании.

МегаФон проанализировал потребление мобильного трафика во всех регионах страны и с помощью инструментов Big Data спрогнозировал дальнейший рост нагрузки. Эти данные стали основой для масштабной программы рефарминга – исходя из этих расчётов, специалисты определили территории, на которых потребуется дополнительная ёмкость.

Фото здесь и далее: ПАО Мегафон

«Нагрузка на сети операторов постоянно растёт: видеоконтент, приложения, онлайн-игры становятся тяжелее. Рефарминг – эффективное техническое решение для наращивания ёмкости сети в условиях сильных нагрузок. Он даёт возможность использовать имеющийся потенциал нашей инфраструктуры и в сжатые сроки улучшить качество услуг для абонентов», - прокомментировал технический директор МегаФона Алексей Титов.

В ходе реализации программы диапазон 1800 МГц стал использоваться исключительно для 4G, также в современный стандарт связи переведена часть спектра 900 МГц. Оставшейся ёмкости будет достаточно, чтобы, как и прежде, обеспечивать голосовую связь в 2G на высоком уровне.

Использование новых диапазонов помогло увеличить скорость мобильного интернета на 30%, улучшить покрытие и проникновение сети внутри зданий как в малых населённых пунктах, так и в крупных городах. Также значительно расширилась зона покрытия технологии VoLTE, которая обеспечивает пользователей кристально чистым звуком при голосовых соединениях в сети 4G.Такое улучшение качества сети почувствовали абоненты МегаФона и в Псковской области.

Для дополнительного увеличения ёмкости сети под 4G было отдано две трети диапазона 2100 МГц на ряде территорий. При этом оставшиеся частоты продолжат обеспечивать работу устройств, поддерживающих 3G, например, банкоматов и IOT-датчиков.

В Псковской области рефарминг прошел в областном центре и в районных городах Невель, Великие Луки, Струги Красные, Новоскольники. Также технические специалисты оператора провели работы в ряде малых населенных пунктов, среди которых: Славковичи, Боровица, Пониковичи, Глубокое, Новохованск, Крупп и другие.

«МегаФон регулярно отслеживает как нагрузку на сеть, так и переход пользователей на новые технологии в каждом регионе. Программа рефарминга продолжится в 2023 году», - отметили в компании.

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