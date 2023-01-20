Об интересе мужчин к джампингу рассказала псковский тренер

16:38, 20 января 2023, ПАИ

Порядка 80-100 человек занимаются джампингом в городе Пскове, а спорту на пилоне отдают предпочтение около 60 человек. Об этом рассказала председатель регионального отделения федерации джампинг-фитнеса России Виктория Тренина в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«У нас формируется команда, с который мы ездим на соревнования. Участники - женщины и мужчины, мальчики и девочки. «...» На данный момент и взрослых, и детей тренирую я. С нами всегда работают хореографы», - поделилась Виктория Тренина и добавила, что в соревнованиях участвуют дети от трех лет.

Она также отметила, что джампинг - это относительно новый вид спорта. Он сочетает в себе различные виды прыжков и элементов фитнеса, упражнения выполняются на мини-батутах под музыку.

«Пилон - это вид спорта, который объединяет в себе элементы акробатики, растяжки, гимнастики и даже актерского мастерства. По соревнованиям - нет возрастных ограничений. В пилонном спорте три основных направления: сам спорт, где все строго, артистический, где нужно какую-то историю передать зрителю, и ультра пилон - это баттлы как в брейк-дансе. Также есть три уровня: любитель, профессионал и элита», - рассказала серебряный призер Чемпионата России «Pole Sports Russia 2021», финалистка Чемпионата мира IPSF (International Pole Sports Federation) 2021 года Ксения Васильева.