Владельцев 443 тысяч рублей ищут в Пскове

16:09, 20 января 2023, ПАИ

Владельцев 443 тысяч рублей ищут в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в городском суде.

В Псковский городской суд поступило заявление МТУ Росимущества в Псковской и Новгородской областях о признании права собственности на 443 373,73 рубля, которые, как указано в заявлении, являются бесхозяйными.

Судебное заседание назначено на 10:00 22 февраля в помещении Псковского городского суда по адресу: Псков, ул. Петровская, 24, кабинет 50 (4-й этаж).

Всем заинтересованным лицам, которые считают себя владельцами этих денег, предлагается обращаться для решения вопроса либо в УМВД России по Псковской области (во внесудебном порядке), либо в Псковский городской суд Псковской области для участия в рассмотрении заявления.