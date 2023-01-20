Себежанин получил 8 лет тюрьмы за убийство знакомого

16:42, 20 января 2023, ПАИ

54-летний мужчина из Себежа обвиняется в убийстве своего знакомого. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В ночь на 6 марта 2022 года в одной из квартир дома на улице Лесной между проживающим там подсудимым и его гостем произошла ссора. Хозяин дома, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не менее четырёх раз ударил потерпевшего в область груди, живота и левой руки. В итоге от полученных травм пострадавший скончался.

Приговором суда мужчина признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда пока не вступил в законную силу.