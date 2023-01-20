В клинике «Зуб.ру» предлагают свою помощь желающим сохранить красивую улыбку

17:18, 20 января 2023, ПАИ

Красивые, ровные, белые зубы являются показателем здоровья, молодости и ухоженности. Но генетические особенности, отсутствие должного ухода, неправильное питание и многие другие моменты неблагоприятно отражаются на состоянии зубного ряда. В подобных случаях не стоит отчаиваться. Вернуть былую красоту вашей улыбке помогут доктора, работающие в клинике «Зуб.ру».

О клинике

«Зуб.ру» – это сеть 14 стоматологических клиник, история которой началась 23 года назад. Базовой целью основателей медицинского учреждения было создание стоматологического центра для всей семьи, где можно в уютной и комфортной атмосфере получить полный спектр качественных медицинских услуг.

Постоянный штат сети клиник состоит только из опытных дантистов, в распоряжении которых современное оборудование и инновационные методики, при помощи которых можно проводить точную диагностику, лечение, восстановление и протезирование.

Во всех клиниках стоматологической сети соблюдается строгая стерильность. Поэтому лечение зубов в «Зуб.ру» является не только качественным, надежным, но и безопасным.

Какие услуги можно получить в клинике

Как мы уже говорилось ранее, в клинике можно получить полный спектр стоматологических услуг:

- пломбирование

- протезирование

- установка имплантов

- удаление

- проведение основных и дополнительных диагностических процедур.

Помимо всего прочего, пациент также может пройти лечение десен в стоматологии «Зуб.ру».

В зависимости от обстоятельств клинического случая и особенностей состояния ротовой полости пациента перечень врачебных мероприятий может быть разным. Подходящие методы воздействия доктор выбирает только после проведения осмотра и диагностики.

Сколько стоят услуги специалистов?

Руководство клиники делает упор на прозрачность сотрудничества. Поэтому стоимость всех услуг, которые можно получить в стоматологической клинике, указана в прайс-листе на сайте сети. В тех случаях, когда требуется проведение комплекса врачебных мероприятий, окончательная стоимость услуг будет рассчитана с учетом указанных в прайс-листе цифр.

Записаться на прием к стоматологам клиники Зуб.ру можно в любое время суток. Это можно сделать по телефону или в режиме онлайн. Таким же образом можно отменить или перенести дату приема.

Больше информации о сети стоматологических клиник можно найти на официальном сайте клиники.

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

ООО «Стоматологическая Клиника Зуб.Ру»

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