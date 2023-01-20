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Общество

Псковичам напомнили о плановой проверке газового оборудования

Работы по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО) у 167,41 тыс. абонентов планирует выполнить «Газпром газораспределение Псков» в этом году. Это на 5 тысяч абонентов больше, чем годом ранее. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ООО «Газпром газораспределение Псков».

Специалисты проверят оборудование более 152 тысяч квартир в многоквартирных домах и почти 15 тысяч частных домовладений в Псковской области.

При выполнении работ газовики оценят техническое состояние ВДГО/ВКГО, проверят наличие тяги в дымовых и вентиляционных каналах, герметичность соединений, определяют необходимость замены или ремонта газового оборудования, а также проведут инструктаж по безопасному использованию газа в быту.

Отмечается, что законодательством установлена периодичность технического обслуживания газового оборудования не реже одного раза в год. Для подачи заявки на проведение проверки можно позвонить диспетчерам Службы домовых сетей по телефону 79-01-40, согласовать подходящие дату и время и получить подробную необходимую информацию.

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