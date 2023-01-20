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Псковские профсоюзы примут участие в российско-белорусском турслёте

Программу реализации соглашения о сотрудничестве подписали руководители организаций профсоюзов Псковской, Новгородской, Смоленской и Витебской (Республика Беларусь) областей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа. Встреча профсоюзных лидеров регионов состоялась 18 и 19 января 2023 года на базе УО «Пушкиногорье». 

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Согласно подписанному документу, в 2023 году Великом Новгороде состоится туристический слёт, участниками которого станут представители молодежных советов Витебского, Псковского, Смоленского и Новгородского профобъединений. Кроме того, в июне в Великом Новгороде пройдет совместное заседание президиумов Витебского, Псковского, Смоленского и Новгородского профобъединений и ежегодная VI международная спартакиада среди членов президиумов.   

В течение года запланировано участие представителей сторон сотрудничества в международных научно-практических конференциях, круглых столах и семинарах. Достигнуты договоренности об обмене опытом работы по различным направлениям профсоюзной деятельности, об участии в спортивных мероприятиях, а также об обмене актуальной информацией.  

«Хочется отметить эффективность совместной работы, мы в постоянном режиме обмениваемся практиками, значительно усилили молодёжное направление, запустили механизм преференций для членов профсоюза в области отдыха и санаторно-курортного оздоровления», - отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Он также выразил уверенность, что 2023 год будет не менее насыщенным и эффективным для всех сторон, а самое главное, полезным для трудящихся регионов.  

Также в рамках встречи руководители профцентров обменялись опытом работы в области цифровизации, организационного и кадрового укрепления, охраны труда, правозащитной и коллективно-договорной деятельности отраслевых профсоюзов, обсудили санаторно-курортное оздоровление трудящихся. 

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