Открыто движение по временному объезду моста через реку Череха

18:00, 20 января 2023, ПАИ

Для движения автотранспорта открыт объезд моста через реку Череха в Псковском районе Псковской области. Временное сооружение построено в рамках капитального ремонта моста через реку Череха на км 0+180 автомобильной дороги Быстроникольское – Черская. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Ремонт ведется в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» за счет средств федерального и областного бюджетов. Стоимость работ составляет более 470 млн рублей.

Объект социально-значимый: данная дорога связывает между собой три района области – Псковский, Порховский и Палкинский, а также обеспечивает сообщение грузового и пассажирского автотранспорта по федеральным трассам Р-23 «Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь» и Р-56 «Великий Новгород - Сольцы - Порхов - Псков».

Временный мост вместе с временной дорогой возведены подрядной организацией ООО «Строительная компания «Балтийский берег» по контракту, заключенного с ГБУ ПО «Псковавтодор».

Напомним, в начале прошлого года согласно приказу Комитета по транспорту и дорожному хозяйству мост через реку Череха был признан аварийным и закрыт для движения.

Открытие движения по временному объезду позволило дорожникам приступить к выполнению основных строительно-монтажных работ на объекте. Длина ремонтируемого участка составляет 498 м, из них длина искусственного сооружения – более 98 м. В настоящее время подрядная организация приступила к работам по демонтажу конструкций существующего моста.

Капремонт предусматривает устройство опор моста, пролетного строения, мостового полотна, водоотвода и трубопроводов, сопряжений мостового сооружения с насыпями, конусов, лестничных сходов, обочин, ремонт асфальта, установку дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, монтаж мусороулавливающих подмостей и разборка старых коммуникаций. Срок завершения работ по контракту – ноябрь 2024 года.