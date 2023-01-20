19-летний острович осуждён за кражу

18:59, 20 января 2023, ПАИ

Островский городской суд Псковской области вынес обвинительный приговор в отношении ранее судимого 19-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении кражи с незаконным проникновением в жилище, сообщили в объединённой пресс-службе судов по Псковской области.

Суд установил, что во второй половине 2021 года молодой человек похитил из квартиры на улице 25 Октября в Острове принадлежащее потерпевшей имущество: швейную машинку, холодильник, четыре венских стула, два стула из белого дерева, а также металлические элементы для печи. С похищенным с места преступления он скрылся и распорядился им по своему усмотрению, причинив материальный ущерб на сумму 11 000 рублей.

Действия подсудимого квалифицированы по пункту «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Приговором суда молодой человек признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Заявленный потерпевшей в рамках уголовного дела гражданский иск о возмещении вреда, причинённого преступлением, удовлетворён судом в полном объёме. Приговор суда в настоящее время в законную силу ещё не вступил.

