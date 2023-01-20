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Общество

В Ёлоховской сельской библиотеке маленьким читателям рассказали о событиях в блокадном Ленинграде

В Ёлоховской сельской библиотеке маленьким читателям рассказали о событиях в блокадном Ленинграде. Фото: Ёлоховская библиотека

В этом году исполняется 80 лет со дня прорыва блокады Ленинграда. В Ёлоховской сельской библиотеке прошло мероприятие, посвящённое блокадным событиям.

«С каждым годом, с каждым днём события тех дней всё дальше уходят в историю. Но сколько бы лет ни прошло, никогда не померкнет подвиг доблестных воинов и героических жителей блокадного Ленинграда», — написали организаторы в соцсетях.

О том, что происходило в городе в это время с его жителями, улицами, историей, шла речь на детском собрании, которое провели специалисты Карповского клуба и Ёлоховской библиотеки. Завершился рассказ просмотром документального фильма о блокаде Ленинграда.

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