В Порховском краеведческом музее открылась выставка картин художественной студии «Радуга»

21:36, 20 января 2023, ПАИ

В выставочном зале Порховского краеведческого музея открылась выставка картин участников псковской художественной студии «Радуга», сообщает корреспондент газеты «Порховский вестник».

Художник Владимир Скочко уже давно знаком с Порховским музеем, это его четвёртая выставка здесь. В этот раз он представил не только свои картины, но и картины своих учениц Натальи Захаровой, Ирины Рогозиной, Анны Рогозиной.

Всего на выставке представлено более 60 картин, выполненных в технике акварели.