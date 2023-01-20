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Общество

Применение закона о контрактной системе госзакупок обсудили в правительстве Псковской области

В правительстве Псковской области в пятницу, 20 января, проходил расширенный межведомственный семинар-совещание по актуальным вопросам применения законодательства о контрактной системе в сфере государственных закупок. Мероприятие подготовлено совместно с региональным управлением Федеральной антимонопольной службы (ФАС), сообщает пресс-слуба регионального правительства.

В работе принимали участие представители ФАС России, арбитражного суда, прокуратуры, приглашённые эксперты, руководители исполнительных органов, муниципалитетов и те, кто занимается контрактацией и реализацией нацпроектов и других объектов и направлений, которые подразумевают использование бюджетных средств.

Открыл семинар-совещание губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Глава региона отметил, что все последние годы в Псковской области стабильно увеличивается доходная часть бюджета — с 25 млрд рублей в 2017 году до 60 млрд в 2022-м. Сейчас только по линии нацпроектов в регионе реализуются мероприятия на сумму свыше 12 млрд рублей в год.

«В таких условиях всё больше и больше внимания нужно уделять правильной подготовке конкурсных процедур, — подчеркнул значимость и актуальность мероприятия Михаил Ведерников. — От качества этой работы напрямую зависит своевременность и в принципе возможность достижения результата. <…> А наша главная цель — это обеспечение жителей Псковской области новыми, современными и комфортными объектами, которые должны быть отремонтированы и построены с соответствующим качеством, в срок и которые прослужат долгие годы».

Затем с развёрнутым докладом выступил заместитель начальника управления контроля размещения государственного заказа ФАС России Киясудин Адигюзелов.

Во время семинара-совещания поднимались вопросы, связанные с типовыми нарушениями, допускаемыми заказчиками в рамках закона о контрактной системе, о применении мер ответственности (пени, штрафы) при исполнении государственных и муниципальных контрактов. Участники подробно остановились на особенностях включения поставщиков в реестр недобросовестных и на моментах в поведении заказчиков, которые препятствуют принятию данного решения. Также они обсудили практику прокурорского надзора за исполнением закона о контрактной системе, ключевые изменения законодательства и осуществление закупок в условиях санкций.

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