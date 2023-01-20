Водитель госпитализирован в результате ДТП на трассе в Порховском районе

20:08, 20 января 2023, ПАИ

Около 14:00 в Порховском районе на 131-м километре трассы 69-летний водитель, управляя автомобилем Renault Sandero, не справился с управлением и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

В результате ДТП пострадал водитель, он госпитализирован в медучреждение.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Больше фотографий — в Telegram-канале «Псковская сводка».