Водитель легкового автомобиля сбил ребёнка в Опочке

20:47, 20 января 2023, ПАИ

Водитель ВАЗа совершил наезд на ребёнка в Опочке, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

В 14:30 в Опочке на улице Пролетарской водитель, управляя автомобилем ВАЗ-211030, не справился с управлением и допустил наезд на шестилетнего мальчика. В результате ДТП ребёнок в тяжёлом состоянии госпитализирован в медучреждение.

По предварительным данным, мальчик шёл по правой стороне дороги, а его дедушка находился на противоположной обочине. Ребёнок резко начал перебегать дорогу.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.

Обстоятельства произошедшего выясняются.