Водитель легкового автомобиля сбил ребёнка в Опочке
Водитель ВАЗа совершил наезд на ребёнка в Опочке, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».
В 14:30 в Опочке на улице Пролетарской водитель, управляя автомобилем ВАЗ-211030, не справился с управлением и допустил наезд на шестилетнего мальчика. В результате ДТП ребёнок в тяжёлом состоянии госпитализирован в медучреждение.
По предварительным данным, мальчик шёл по правой стороне дороги, а его дедушка находился на противоположной обочине. Ребёнок резко начал перебегать дорогу.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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