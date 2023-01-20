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Общество

«Почта России» отправила в Псковскую область четыре подарка с акции «Ёлка желаний»

Почта доставила первые подарки с акции «Ёлка желаний», сообщает пресс-служба УФПС «Почта Росси» по Псковской области.

Организаторы Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний» передали "Почте России" первые подарки для отправки в 65 регионов. В Псковской области два подарка отправлены в Новоржев, по одному — в Псков и Пустошку. Эту и последующие партии посылок логистический оператор доставит по всей стране в январе и феврале 2023 года.

«Ёлка желаний» помогает детям и пожилым людям с инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья, тяжёлыми заболеваниями, а также сиротам, детям из малообеспеченных семей и оставшимся без попечения родителей. В этом году организаторы получили свыше 106 тысяч заявок от подопечных проекта. Любой желающий может зайти на сайт елкажеланий.рф и исполнить их мечты до 31 января 2023 года. 

 

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