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Культура

В районном культурном центре Себежа выступила «Сударушка»

Ансамбль народной песни «Сударушка». Фото: Себежский культурный центр

Сегодня в районном культурном центре города Себежа состоялся по-настоящему яркий, насыщенный звёздный концерт, сообщили в районном культурном центре города Себеж.

На сцене блистал ансамбль народной песни «Сударушка» (п. Идрица, руководитель — Елена Маслова).

Программа прошла по следам проекта «Поём на кухне всей страной» с лучшим ведущим Себежского района Михаилом Александровым и солисткой города Себежа Анной Яковлевой.

Участники коллектива рассказали, как проходили съёмки проекта на Первом канале, как они переживали самый волнительный и такой важный этап в жизни ансамбля, поблагодарили всех, кто помогал в организации поездок в Москву, всех, кто болел за них, голосовал и переживал вместе с ними.

Совсем недавно «Сударушка» отметила свой 15-летний юбилей, напомнили в культурном центре.

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