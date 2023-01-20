Специальные соцвыплаты медикам первичного звена будут предоставляться автоматически

23:24, 20 января 2023, ПАИ

Специальные социальные выплаты медицинским работникам первичного звена здравоохранения будут предоставляться автоматически, сообщается на сайте Социального фонда России (СФР) в пятницу. Об этом пишет ТАСС.

«Медработникам не нужно ничего предпринимать для получения новой выплаты — средства будут предоставляться автоматически на основании данных медицинских организаций», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам каждого месяца медицинские организации обязаны формировать электронный реестр работников, имеющих право на выплату, и передавать эту информацию соцфонду. Деньги будут перечислены на банковский счёт работника или на карту «Мир». В реестре указывается размер назначаемой доплаты и данные, на основании которых она рассчитана.

«Медицинские организации ежемесячно (не позднее десятого рабочего дня) направляют в отделения социального фонда по месту своего нахождения реестр работников, имеющих право на выплату. В течение семи рабочих дней со дня получения такого реестра выплата будет назначена отделением СФР», — добавили в соцфонде.