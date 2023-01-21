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Общество

Тысячи контрафактных Чебурашек просит снять с маркетплейсов «Союзмультфильм»

Жутких Чебурашек боятся дети. Фото: Telegram Shot

«Союзмультфильм» попросил маркетплейсы снять с продажи контрафакт с Чебурашкой, сообщает Telegram-канал «Лента дня».

Ozon и Wildberries должны убрать контрафактных Чебурашек, так как права на классических персонажей принадлежат киностудии. В пресс-службе добавили, что они должны «оставаться на высоком уровне, любое использование образов должно происходить в рамках действующего законодательства».

Контрафактные Чебурашки заполонили маркетплейсы. Фото: Shot

Меж тем Чебурашки-уродцы заполонили Wildberries.

«Чебураторы, Чебуразавры, Чебупели, Чебоксарища, Чебудемоны — кто угодно приходит детишкам после заказа на маркетплейсе, но только не тот самый милый плюшевый неизвестный науке зверь, о котором они мечтали», — обратил внимание канал Shot. 

С выходом фильма некоторые продавцы подняли ценник на ушастые игрушки с 800 рублей до 9 тысяч. Но в итоге всё это заканчивается детскими слезами. Они получают кривые морды с оторванными ушами и облитой клеем шерстью. В отзывах родители спрашивают: «Почему Чебурашка такой страшный?» Торговцы невозмутимо отвечают: «Какой есть...»

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