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Достигнуты договорённости о начале эксплуатации газораспределительной сети в Кунье

Глава Куньинского района с рабочим визитом в Пскове. Фото: «ВКонтакте»

Глава Куньинского района Олег Лебедев сегодня вернулся из двухдневной командировки. Об этом он рассказал в своём паблике.

«Поездка в Псков была насыщенной, но хочу отметить два основных момента:

  • в АО «Псковские коммунальные системы» состоялось рабочее совещание с инвесторами и подрядчиками по строительству газовых котельных и теплотрассы в п. Кунья и дер. Ущицы;
  • удалось встретиться с руководством АО «Газпром газораспределение Псков» и обсудить вопрос пуска газа и начала эксплуатации газораспределительной сети в п. Кунья.

В первом направлении очень порадовали инвесторы: максимальная включённость в работу и постоянный контакт с проектировщиками придают уверенности, что наши общие амбициозные планы будут реализованы», — сообщил Олег Лебедев.

В настоящее время проектно-сметная документация проходит госэкспертизу. Власти муниципалитета расчитывают к 1 февраля получить положительное заключение и в апреле начать строительство (как только позволят погодные условия).

Что касается пуска газа, со слов Олега Лебедева, на следующей неделе будут работать специалисты «Газпрома», которые детально пройдут весь маршрут газопровода в Кунье, после чего произведут расчёт стоимости работ по вводу объекта в эксплуатацию. Также перед пуском устранят основные замечания, выявленные в ходе диагностики.
 

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