Международный день объятий отмечают 21 января

09:05, 21 января 2023, ПАИ

21 января во всем мире отмечается один из самых необычных праздников — Международный день объятий, сообщает сайт calend.ru.

Он был основан в США в 1986 году под названием Национального дня объятий (National Hugging Day), а затем стремительно распространился по всему миру. Согласно традиции праздника, заключить в дружеские объятия в этот день можно даже незнакомого человека. Несмотря на молодой возраст этого праздника, сегодня трудно найти его автора: неизвестно, кому впервые в голову пришла такая идея «тесного» празднования 21 января, и почему выбрана именно эта дата.

Международный денМеждународнСчитается, что инициаторами праздника являются студенты.