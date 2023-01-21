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Общество

Эксперты назвали лучшие направления для путешествий за рубеж в 2023 году

Тревел-эксперты выбрали лучшие направления для путешествий за рубеж в 2023 году, сообщает РИА Новости.

Первое место с серьезным отрывом заняла Турция: ее выделил каждый второй опрошенный.

«Это неудивительно с учетом того, что из России сейчас совершается большое количество перелетов в эту страну, там много курортов и экскурсионных объектов, путешественники могут выбрать как самостоятельные поездки, так и пакетные туры», — прокомментировали в сервисе.

«Серебро» досталось Грузии. По мнению респондентов, ее отличает вкусная кухня, богатая история и возможность добраться не только по воздуху, но и по земле через КПП «Верхний Ларс».

Третье место участники опроса отдали Узбекистану — за древние города и знаменитые горы, Памир и Тянь-Шань.

Также в топ-10 вошли ОАЭ, Таиланд, Египет, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Иран.
 

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