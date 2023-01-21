Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В МЧС предупредили о неблагоприятном явлении в Псковской области

Предупреждение о неблагоприятном природном яалении разослали жителям Псковской области сегодня, 21 января, в 6:25. 

«В ближайшие два часа местами по Псковской области ожидается туман с видимостью 500 м и менее», — написали в предупреждении.

МЧС предупреждает, что при движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Большинство дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством. Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние — целесообразно увеличить обычную дистанцию.

Во всех случаях скорость движения в тумане должна быть ниже скорости при ясной погоде. При выборе скорости необходимо исходить из возможности остановки автомобиля в пределах видимости.

Следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. Необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади вас.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













21 января 2023

Спрос на педагогов вырос в Псковской области по сравнению с прошлым годом
21 января 2023

Облачная погода и до +3 ожидается в Псковской области сегодня
21 января 2023

Стругокрасненский детсад лидирует в номинации «Экомышление» «Народного признания»
21 января 2023

Тысячи контрафактных Чебурашек просит снять с маркетплейсов «Союзмультфильм»
20 января 2023

23 января автобусы № 4 в Пскове не будут заезжать в аэропорт
20 января 2023

ВИДЕО Опровержение нового фейка о станции скорой помощи в Пскове
20 января 2023

В Ёлоховской сельской библиотеке маленьким читателям рассказали о событиях в блокадном Ленинграде
20 января 2023

Вышел в эфир 97-й выпуск «Псковского телеграма»


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...