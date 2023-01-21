В МЧС предупредили о неблагоприятном явлении в Псковской области
Предупреждение о неблагоприятном природном яалении разослали жителям Псковской области сегодня, 21 января, в 6:25.
«В ближайшие два часа местами по Псковской области ожидается туман с видимостью 500 м и менее», — написали в предупреждении.
МЧС предупреждает, что при движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Большинство дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством. Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние — целесообразно увеличить обычную дистанцию.
Во всех случаях скорость движения в тумане должна быть ниже скорости при ясной погоде. При выборе скорости необходимо исходить из возможности остановки автомобиля в пределах видимости.
Следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. Необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади вас.
В Ёлоховской сельской библиотеке маленьким читателям рассказали о событиях в блокадном Ленинграде