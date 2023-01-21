Сбербанк разместил банкоматы в Крыму

10:32, 21 января 2023, ПАИ

Сбербанк разместил банкоматы в четырёх населённых пунктах Крыма — в Симферополе, Севастополе, Ялте и Оползневом, сообщает агентство «Прайм».

Ранее в среду Сбербанк объявил, что начинает работу в Крыму: первые банкоматы уже установлены, первые офисы откроются в первом полугодии, а в течение года на полуострове будут развёрнуты все необходимые услуги и сервисы Сбербанка.

«На территории полуострова Крым банкоматы Сбербанка расположены по следующим адресам: г. Севастополь, площадь Нахимова, д. 1; г. Симферополь, ул. Пушкина, 10; г. Ялта, ул. Киевская, д. 6; с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9», — сообщили журналистам в пресс-службе банка.