Эксперт раскрыл, какие данные собирает смартфон о своём хозяине

11:01, 21 января 2023, ПАИ

Все мы уже наслышаны о том, что операционная система вашего гаджета напичкана десятками модулей. Именно они незримо следят за нашей геолокацией, подключением к сотовым операторам и перемещением между ними, подключением к сетям Wi-Fi, а также за данными, которые вы передаёте и получаете. Зачем это нужно и как минимизировать утечку личной информации, рассказал «Прайм» со ссылкой на директора центра компетенций по информационной безопасности «Т1 Интеграции» Виктор Гулевич.

Эксперт напомнил, что приложения смартфона категорируют всю получаемую информацию: например, в фото и видео это дата и место съёмки, действующие лица и так далее. Они могут даже понимать и считывать настроение видео, его смысл.

«В эпоху облачных технологий невозможно получить гарантии, что все эти данные остаются только на смартфоне. Скорее, напротив: для анализа и категорирования, например для распознавания лиц на фотографиях, нужны облачные вычисления. То есть данные уходят в то или иное облако, и что с ними там происходит, помимо анализа для ваших целей, вам неизвестно», — сказал Гулевич.

Зачем это нужно, что побуждает смартфон следить за нами? Дело в том, что мы живём в эпоху искусственного интеллекта, когда большое количество действий уже отдано на откуп нейросетям: распознавание лиц, походки, действий на фото или видео. У них огромные возможности, напомнил эксперт: наложение теней на трёхмерные объекты при их обработке, восстановление утраченных видео и фотоданных с картинки или ролика, имитация общения с живым человеком чат-ботов и так далее.

«Но подобного прогресса в области искусственного интеллекта не получилось бы без больших массивов данных. ИИ надо обучать, а для этого нужны реальные данные, которые есть только у настоящих живых людей — нас с вами», — объяснил Гулевич.

Фактически многие создатели приложений для смартфонов и ПК заимствуют данные и на основе их обучают свои искусственные интеллекты. С этим можно было бы согласиться ради прогресса: неприятно, но скрывать нечего. Однако тут есть проблема: данные, которые получены легальными и относительно легальными путями, хранятся в облаке того или иного разработчика и потенциально уязвимы для внутренних и внешних злоумышленников, напомнил эксперт. Всё, что хранится на неподконтрольных ресурсах, рано или поздно может быть опубликовано и принести явный вред, сказал эксперт.

Для его предотвращения Гулевич порекомендовал следовать базовым правилам безопасности в информационном пространстве. Он советует не загружать малоизвестные приложения, внимательно следить за уровнем доступа, которые приложения просят при установке, ограничивать доступ в интернет приложениям, которым этот доступ не нужен. На персональных компьютерах с помощью фаервола (firewall, технологический барьер, который защищает сеть от несанкционированного или нежелательного доступа) также можно ограничить доступ в Сеть любым приложениям, которым он не нужен для ваших целей.

Эксперт настоятельно призвал не пропускать, не ставить сразу галочку, а читать соглашения с конечным пользователем тех сервисов, которыми вы пользуетесь.

«Только это минимизирует возможный вред», — отметил он.

В заключение Гулевич попросил не забывать о том, что в современном мире невозможно полностью обезопасить себя — разве что отказавшись от многих IT-благ цивилизации.