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Общество

Стругокрасненский детсад лидирует в номинации «Экомышление» «Народного признания»

Детский сад № 2045/3 Министерства обороны РФ в Струго-Красненском районе со своим проектом «Дошколята — друзья и защитники природы» лидирует в номинации «Экомышление» общественной премии Псковской области «Народное признание». По данным на 21 января, в ходе первого тура голосования экологический проект детсада поддержали уже 2 812 человек, или 19 % от общего числа голосующих, сообщает «Псковская правда».

На втором месте с результатом 2 530 голосов, или 17 %, находится проект создания уличной мебели и малых архитектурных форм из переработанного пластика, который под брендом «Умная среда» реализует в Псковской области индивидуальный предприниматель Арсений Шишкин.

Проект сохранения посадок кедра в Островском районе, которым занимается Псковская экологическая организация «Зелёный крест», замыкает тройку лидеров. У этого номинанта 1 815 голосов, или 12 %.

Отряд «Эколог» Подберезинской средней школы Локнянского района за регулярное проведение экологических акций на данный момент занимает четвёртую строчку, у него 1 590 голосов (около 10 %). Пятый результат пока у Новосокольнического волонтёрского объединения «Молодёжка», которое было номинировано на премию за проведение акции уборки истоков реки Великой. Объединение уже получило 1 367 голосов (около 9 %). Следом идёт проект #ЭКОДВИЖ_60 от команды экоактивистов из Опочецкого района – 1 299 голосов, или 8 %.

Около 7 % голосов имеют три соискателя награды в этой номинации: это инициатор социально-экологического проекта «Поменяйся! Подари вещам вторую жизнь!» Олеся Алексеева (1 148 голосов), организатор социально значимой акции «Экомесяц» в Великих Луках Максим Савельев (1 148 голосов) и автор проекта «ОБЕРЕГАЙка» в Гдовском районе Евгений Михайлов (1 055 голосов).

Первый тур голосования за претендентов на общественную премию Псковской области «Народное признание – 2022» завершится в 18:00 24 января. По его итогам будут определены по три финалиста проекта в каждой из номинаций, которые выйдут во второй тур голосования. Он стартует уже 25 января.

Также за финалистов премии проголосуют члены жюри. Голос эксперта будет равен 3 % от общего числа голосов, поданных в ходе второго тура народного голосования.

Имена обладателей «Народного признания – 2022» будут названы на церемонии награждения в середине февраля.

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