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Культура

Выставка рисунков преподавателя ПсковГУ открылась в псковской библиотеке

Фото: Центральная городская библиотека Пскова

Выставка преподавателя Псковского государственного университета, члена Союза художников России Николая Захарова «На угле» открылась в центральной городской библиотеке Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городской библиотеке Пскова.

Этой выставкой библиотека на Конной заодно открыла объявленный в России Год педагога и наставника, поскольку поздравить Николая Захарова с вернисажем пришли не только его коллеги и поклонники его творчества, но и его ученики, в том числе студенты ПсковГУ.

Открывая выставку «На угле», заведующая сектором социокультурных программ Центральной городской библиотеки Татьяна Котова рассказала собравшимся «сказку», которая началась со слов «жил-был в Омске мальчик». Герой этой сказки не только сам стал именитым художником, но ещё и подружился с двумя другими, один из которых, Сергей Семёнов, родом из Пскова, а другой, Владимир Бердышев, родился на Урале. 

 

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