Спрос на педагогов вырос в Псковской области по сравнению с прошлым годом

13:01, 21 января 2023, ПАИ

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Количество вакансий для репетиторов и преподаватаелей увеличилось на 15% в Псковской области по сравнению с началом прошлого года, сообщает hh.ru.

Количество размещенных вакансий в Псковской области в сфере образования составляет 3% от общего числа вакансий в данной сфере по СЗФО. Наиболее часто репетиторов и преподавателей ищут в Пскове (28% вакансий об общего числа), Великих Луках (6%), Гдове (2%) по таким предметам, как биология, английский, химия.

Средняя зарплата репетиторов и преподавателей Псковской области составляет порядка 20 000 – 25 000 рублей, что на 25 000 меньше, чем доход других спеицалистов в образовательной сфере региона. Соискатели в свою очередь предпочитают получать не ниже 36 800 рублей.

Жители Псковской области, желающие работать в сфере образования, стали чаще размещать резюме на репетиторов и преподавателей: +33% новых резюме за последнее время по сравнению с концом 2022 года.