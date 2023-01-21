Тело женщины обнаружили на месте пожара в Опочке

13:25, 21 января 2023, ПАИ

Тело пожилой женщины обнаружили на месте пожара в Опочке вечером 20 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Следствственного комитета России по Псковской области.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, пострадавшей является хозяйка дома, которая проживала в нём вместе с сыном, невесткой и четырьмя внуками.

В момент обнаружения пожара она не успела выбежать из дома и погибла в огне. В ходе первоначальных следственных действий получены данные, что причиной пожара может являться неисправная электропроводка, а очаг возгорания — ванная комната, где семья делала ремонт. В настоящее время проводятся проверочные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.