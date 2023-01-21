Роскомнадзор запретил передачу платёжных документов в Telegram с 1 марта

13:56, 21 января 2023, ПАИ

Telegram, согласно федеральному закону «Об информации», относится к иностранным мессенджерам, которые с 1 марта 2023 года будет запрещено использовать для передачи платёжных документов и персональных данных при предоставлении услуг, сообщает ТАСС.

Как отметили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора, в соответствии с принятыми в прошлом году поправками к закону «Об информации», с 1 марта 2023 года «ряду организаций в России запрещено будет использовать такие (иностранные. — Прим. ТАСС) мессенджеры для передачи платёжных документов и персональных данных при предоставлении услуг». Там подчеркнули, что, согласно федеральному закону «Об информации», основными критериями для того, чтобы мессенджер был отнесён к иностранным, является возможность передавать сообщения конкретному пользователю программы, а также информация о том, что программой владеет иностранное лицо.

В Telegram-канале ВТБ уточнили, что сейчас работа в Telegram «абсолютно легитимна». В кредитной организации добавили, что мессенджер стал первой подобной площадкой для запуска онлайн-банка, но ВТБ «будет развивать сервис и на других популярных площадках».