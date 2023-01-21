«Тема недели»: Медиаитоги-2022

17:11, 21 января 2023, ПАИ

В Псковской области во сферах продолжают подводить итоги ушедшего года. В новом выпуске программы «Темы недели» Александр Машкарин расскажет, как выглядит медиапространство региона и с какими результатами завершил 2022 год государственный медиахолдинг.

Ситуацию на медиарынке региона специально для «Темы недели» оценят эксперты и ньюсмейкеры. Кроме того, в программе — интервью директора издательского дома «Медиацентр 60» Ирины Фёдоровой.

Смотрите программу «Тема недели» на «Первом Псковском» в субботу, 21 января, в 20:00.