Резкое похолодание ожидают в Псковской области 22 января

17:30, 21 января 2023, ПАИ

Облачная погода с прояснениями ожидается на территории Псковской области 22 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском гидрометцентре.

Синоптики ожидают ветер северо-восточного направления со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от -7 до -2 градусов, днём столбик термометра покажет от -4 до -1 градуса.

Атмосферное давление будет высоким.