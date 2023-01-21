Резкое похолодание ожидают в Псковской области 22 января
Облачная погода с прояснениями ожидается на территории Псковской области 22 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском гидрометцентре.
Синоптики ожидают ветер северо-восточного направления со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от -7 до -2 градусов, днём столбик термометра покажет от -4 до -1 градуса.
Атмосферное давление будет высоким.
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