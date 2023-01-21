Мошенники обманули двух псковичей на 100 тысяч рублей

17:52, 21 января 2023, ПАИ

Мошенники обманули двух псковичей и завладели их деньгами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе МВД России по Псковской области.

По версии следствия, в Пскове в эти январские дни двум горожанам — пенсионеру и молодой женщине — позвонили незнакомцы, которые представились сотрудниками банков. Обманным путём под предлогом будто бы предотвращения попыток несанкционированного оформления кредитов на этих псковичей звонившие прибрали к рукам в общей сложности более 100 тысяч рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. Проводится расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.