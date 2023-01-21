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Общество

Открыт объезд через реку Черёху в Псковском районе

Фото: администрация Псковского района

Для движения автотранспорта открыт объезд моста через реку Черёху в Псковском районе, сообщает газета «Псковская провинция».

Временное сооружение построено в рамках капитального ремонта моста через реку Черёху на км 0+180 автомобильной дороги Быстроникольское – Черская. Данная дорога связывает между собой три района области — Псковский, Порховский и Палкинский, а также обеспечивает сообщение грузового и пассажирского автотранспорта по федеральным трассам Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь и Р-56 Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков».

Открытие временного движения в объезд позволило дорожникам приступить к выполнению основных строительно-монтажных работ на объекте. Длина ремонтируемого участка составляет 498 м, из них длина искусственного сооружения — более 98 м. В настоящее время подрядная организация приступила к демонтажу конструкций существующего моста.

Капитальный ремонт предусматривает устройство опор моста, пролётного строения, мостового полотна, водоотвода и трубопроводов, сопряжений мостового сооружения с насыпями, конусов, лестничных сходов, обочин, ремонт асфальта, установку дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, монтаж мусороулавливающих подмостей и разборку старых коммуникаций.

Срок завершения работ по контракту — ноябрь 2024 года.

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