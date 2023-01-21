ЦИК наградила организаторов выборов в Псковской области

19:21, 21 января 2023, ПАИ

Организаторов выборов Псковской области наградили от имени Центральной избирательной комиссии России за успешную работу по подготовке и проведению избирательных кампаний. Об этом сообщается в группе облизбиркома в соцсети «ВКонтакте».

Шесть сотрудников наградили благодарностями Центризбиркома, ещё 19 представителей избирательных комиссий получили благодарственные письма ЦИК и благодарность председателя ЦИК Эллы Памфиловой. Председатель регионального избиркома Игорь Сопов поблагодарил членов избирательной комиссии и отметил, что их профессиональный труд по достоинству оценён Центральной избирательной комиссией.

Напомним, муниципальные выборы прошли в Псковской области с 9 по 11 октября 2022 года. Всего проводилось 30 избирательных кампаний, в том числе выборы депутатов Псковской городской Думы. Всего избирательные участки посетило более 100 тысяч жителей региона.

«От нашего района благодарность Центральной избирательной комиссии получила Наталья Викторовна Панкова, председатель УИК 241. Поздравляем Наталью Викторовну и благодарим за работу», — сообщается в группе ТИК Островского района в соцсети «ВКонтакте».