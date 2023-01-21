День открытых дверей прошёл в великолукской полиции

20:27, 21 января 2023, ПАИ

В ОМВД России по городу Великие Луки прошла встреча стражей правопорядка со школьниками, которые изъявили желание связать свою дальнейшую судьбу со службой в полиции. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости» со ссылкой на ведомство.

С ребятами пришли и их родители. Разговор с сотрудниками отделения по работе с личным составом ОМВД России по городу Великие Луки шёл о ближайшем будущем представителей гражданской молодёжи южной столицы региона. Гостям рассказали о возможности поступления на учёбу в высшие учебные заведения системы МВД России.

Говорилось, в частности, о преимуществах обучения курсантов: это общежитие, бесплатное питание, форменное обмундирование, денежное довольствие. Кроме того, подчёркивалось, что работающим сотрудникам органов внутренних дел предоставляются социальные гарантии и определённые льготы. Представители кадровой службы полиции подробно разъяснили собравшимся, какие документы необходимо подготовить для поступления в вузы МВД.

К сведению великолучан, которые по каким-либо причинам не смогли или не успели попасть на это мероприятие, всю интересующую их информацию можно узнать по контактному телефону (8 811-53) 5-27-81 или обратиться в отделение по работе с личным составом ОМВД России по городу Великие Луки по адресу г. Великие Луки, пр-т Октябрьский, д. 30/14, кабинет № 9.