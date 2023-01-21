Пыталовские ученицы фортепиано стали лауреатами международного конкурса

18:47, 21 января 2023, ПАИ

Пыталовские ученицы по классу фортепиано стали лауреатами международного конкурса исполнительского фортепианного искусства, сообщает газета «Наша жизнь».

Первоклассница Мария Горячева и самая старшая ученица по классу фортепиано Анастасия Шашанова Пыталовской школы искусств приняли участие в международных конкурса и стали победительницами.

Мария получила диплом Лауреата II степени, а Анастасия - диплом Лауреата I степени. Преподавателем девушек является Елена Никулина.