Пыталовские ученицы фортепиано стали лауреатами международного конкурса
Пыталовские ученицы по классу фортепиано стали лауреатами международного конкурса исполнительского фортепианного искусства, сообщает газета «Наша жизнь».
Первоклассница Мария Горячева и самая старшая ученица по классу фортепиано Анастасия Шашанова Пыталовской школы искусств приняли участие в международных конкурса и стали победительницами.
Мария получила диплом Лауреата II степени, а Анастасия - диплом Лауреата I степени. Преподавателем девушек является Елена Никулина.
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