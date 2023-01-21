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Общество

Пыталовские ученицы фортепиано стали лауреатами международного конкурса

Фото предоставлено Пыталовской школой искусств

Пыталовские ученицы по классу фортепиано стали лауреатами международного конкурса исполнительского фортепианного искусства, сообщает газета «Наша жизнь».

Первоклассница Мария Горячева и самая старшая ученица по классу фортепиано Анастасия Шашанова Пыталовской школы искусств приняли участие в международных конкурса и стали победительницами.

Мария получила диплом Лауреата II степени, а Анастасия - диплом Лауреата I степени. Преподавателем девушек является  Елена Никулина.

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